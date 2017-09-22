'Güzel Anne' son yolculuğuna uğurlandı

Beyin kanaması sonucu 74 yaşında yaşamını yitiren Cumartesi Anneleri’nden 'Güzel Anne', Kartal Cem Evi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaybettikleri evlatlarının akıbetini sormak ve faillerinin cezalandırılması için Cumartesi Anneleri’nin 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda yaptıkları oturma eylemine destek veren Güzel Şahin, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Güzel Anne’nin cenazesi Kartal Cem Evi’nden kaldırılarak Gülsuyu mezarlığına defnedildi.