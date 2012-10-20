'Güzel anam, gözleri kurumuş ve öyle kendini bırakıyor Serhat'ın mezarına...'

Uludere'de 34 kişinin öldüğü katliamda kardeşi ve 11 yakınını kaybeden Ferhat Encü twitter hesabından, annesi Azime Encü'nün, kardeşi Serhat Encü'nün mezarının başında gözyaşı dökerken çekilen fotoğrafı paylaştı.

Encü fotoğrafı paylaştığı tweetinde şunları yazdı: "10 yaşındaki kardeşimin abisine duyduğu özlem güzel anam gözleri kurumuş ve öyle kendini bırakıyor serhatın mezarına..."

Encü, diğer fotoğrafla da katliamda can veren bazı gençlerin hayattayken kaydedilmiş görüntülerini paylaştı. Bu fotoğraf için Encü, Twitter hesabında "Sıkı sıkı kenetlenmişlerdi hiç bir güç onları birbirinden ayıramazdı diye sanıyordu #Roboski gençleri ama ayırdılar. Bu iki fotoya baktıkça bu katliamcı zihniyete isyan edeceğim ve daha nice fotolar videolar güzel anlar var ve kardeşimden hatıra kalanlar" diye yazdı.