T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güvercinleri uçurmak için çıktığı çatıdan düşerek öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Miran Gülmez (27), 2 katlı evlerinin çatısında beslediği güvercinlerini uçurmaya çalışırken yere düştü

26 Ekim 2018 15:17

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, Miran Gülmez (27), 2 katlı evlerinin çatısında beslediği güvercinlerini uçurmaya çalışırken yere düştü. Ağır yaralanan Gülmez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Miran Gülmez, sabah saatlerinde, Huzur Mahallesi, 41\'inci Sokak\'ta bulunan evlerinin çatısında kafeste beslediği güvercinlerinin yanına çıktı. Gülmez\'in kafesten çıkardığı güvercinlerin bir kısmı çatıya kondu. Gülmez, iddiaya göre, el hareketleriyle çatının kenarındaki güvercinleri uçurmaya çalışırken, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Miran Gülmez\'e, yakınlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Gülmez, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.
Hastane önünde Miran Gülmez\'in ölüm haberini alan yakınları, gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHA BURSAMiran GülmezAğırGülmezHuzur MahallesiSokakYaklaşıkAcil SağlıkArdındanDevlet HastanesiHastaneOlaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24