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Dünya

Güvercinler insan sarrafı çıktı!

Fransa'da yapılan bir araştırma güvercinlerin hangi insanların kendilerine yemek vereceğini, hangilerinin kovalayacağını kolayca öğrendiğini ortaya koydu.

23 Haziran 2011 03:00

T24 - Fransa'da yapılan bir araştırma güvercinlerin hangi insanların kendilerine yemek vereceğini, hangilerinin kovalayacağını kolayca öğrendiğini ortaya koydu. 

Bir parkta yapılan araştırmada ellerinde yem olan iki kişiden biri sakince dururken, ikincisi kuşlara düşmanca davrandı, onları kovaladı. 

Güvercinlerin kısa sürede, sadece sakin duran kişiye gitmeyi öğrendikleri görüldü.
Hatta bu iki kişi paltolarını değiştirdiğinde bile sonuç değişmedi.

Bilim adamlarına göre bu güvercinlerin insanları algılamada sanılandan daha karmaşık yeteneklere sahip olduğunu gösteriyor.

Araştırma nerede yiyecek bulacaklarını bilmenin güvercinlerin hayatını bir hayli kolaylaştırdığını ortaya çıkardı. 

Böylece kuşlar yiyecek aramaya daha az zaman harcıyor ve vaktini bulduğu yemeği yemek ve hazmetmekle değerlendiriyor.

Bilim adamları güvercinlerin bu yeteneği geliştirmesini ise şehirlerde yaşamalarına bağlıyor.
Kent ortamında solucan, kurt gibi yiyecekleri bulmakta, yani avlanmakta zorlanan güvercinler insanların verdiği ya da bıraktığı yiyeceklere daha bağımlı hale geliyor.

Zamanla da hangi insanlardan yiyecek alabileceklerini anlamaya başlıyorlar.

Araştırma güvercinlerin insanları algılaması konusunda da şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor.


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