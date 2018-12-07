Güvercinler, Hadrianus Kapısı'nı mesken tuttu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın tarihi bölgesi Kaleiçi\'nin giriş kapılarından Hadrianus Kapısı (Üç Kapılar), güvercinlere ev sahipliği yapıyor.

Roma İmparatoru Hadrianus\'un Antalya\'ya gelişi şerefine MS. 130 yılında yapılan Hadrianus Kapısı, o günkü görkemini günümüzde de gözler önüne seriyor. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kapının yanında yükselen kale surları, güvercinlerin evi oldu. Kaleiçi\'ni gezmek isteyenlerin yürüyüş rotası üzerinde bulunan tarihi kapının surlarında yüzlerce güvercin yaşıyor. Güvercinler, beslenmelerinde önemli yer tutan tuzu duvarların çatlaklarından temiz ediyor. Gün içinde esnafın sur altına bıraktığı ekmek kırıntılarını ve yemleri yiyerek yaşamlarını sürdüren güvercinler görsel şölen oluşturuyor. Turistler, cep telefonları ve kameralarıyla güvercinleri görüntülüyor.



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