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Güvercin yüzünden tartıştığı arkadaşının boğazını kesti

Şanlıurfa'da bulunan boğazı kesilmiş bir erkek cesediyle ilgili detaylar ortaya çıktı

20 Temmuz 2017 23:13

Şanlıurfa’da, yol kenarında boğazı kesilmiş cesedi bulunan 17 yaşındaki Mehmet Emin Bulut’un, güvercin nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Şanlırfa'nın Paşabağı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde tarlaya çalışmaya gidenler yol kenarında boğazı kesilmiş bir erkek cesediyle karşılaştı. Polis ekipleri incelemesinde öldürülen kişinin Mehmet Emin Bulut olduğu belirlendi ve soruşturma başlatıldı.

Yapılan soruşturmada, bir gün önce evden ayrılarak geri dönmeyen Mehmet Emin Bulut'un son olarak arkadaşı M.D. ile beraber olduğu saptandı. Bunun üzerine gözaltına alınan M.D. sorgusunda arkadaşını güvercin konusunda yaşadıkları tartışma nedeniyle öldürdüğünü itiraf etti.

Sorgulaması tamamlanan M.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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