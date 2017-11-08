Güvercin kümesindeki uyuşturucuya 2 gözaltı

Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde bağ evine düzenlenen operasyonda 12 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir bağ evinde güvercin kümesinde esrar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık kararıyla eve operasyon düzenleyen polis, eğitimli köpek kullanarak yaptığı aramada güvercin kümesine gizlenmiş 12 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Esrara el koyan polis, evde bulunan İsmail G. ve Murat G.\'yi gözaltına aldı.



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