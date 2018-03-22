T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güvercin kümesinde uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, beslediği güvercinlerin kümesinde, 1256 ecstasy hap ele geçirilen Tolga Kayacı (21), gözaltına alındı

22 Mart 2018 20:06

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, beslediği güvercinlerin kümesinde, 1256 ecstasy hap ele geçirilen Tolga Kayacı (21), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kayacı, mahkemece tutuklandı. 
Olay, dün, İlkadım ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Parkı yakınlarında uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine, şüphelendiği Tolga Kayacı\'yı takibe aldı. Bölgede 3 kişiye, 5 ecstasy hap sattığı belirlenen Kayacı, gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, beslediği güvercinlerin kümesine saklanan 1256 ecstasy hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Tolga Kayacı, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHASAMSUNKayacıEmniyettekiKadıköy MahallesiSokakEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüKadıköy ParkıTolga KayacıBölgedeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24