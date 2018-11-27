Güvercin kümesinde 592 ecstasy hap ele geçirildi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da polis tarafından düzenlenen operasyonda bir evin bahçesindeki güvercin kümesinde yapılan aramada 592 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Süleyman S. (29), Kubilay S. (28) ve Gamze T. (22) çıkarıldığı mahkemece \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından dün şafak vakti daha önce belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda eğitimli köpekle yapılan aramada evin bahçesindeki güvercin kümesinde kavanoz içinde 592 ecstasy hap ele geçirildi. Bunun üzerine Süleyman S., Kubilay S. ve Gamze T., gözaltına alındı. 3 kişi yapılan sorgulamanın çıkarıldığı mahkemece \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.



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