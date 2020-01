Güvercin dostu emekli Albay toprağa verildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, her sabah fırınlardan topladığı bayat ekmeklerle sahildeki güvercinleri beslemeye giderken yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden denizci emekli albay 80 yaşındaki Selahattin Ünsal\'ın cenazesi, askeri törenle toprağa verildi.

Kaza, dün sabah Alaybey Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası emekli albay Selahattin Ünsal, her sabah olduğu gibi dün sabah da fırından aldığı bayat ekmeklerle güvercinleri beslemek için evinden çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen Ünsal\'a, Alaybey\'den Mavişehir yönüne seyir halinde olan Hakan Aydın yönetimindeki 35 PA 4189 plakalı kapalı kasa kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Ünsal ağır yaralandı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünsal\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Aydın, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazadan geriye emekli albay Ünsal\'ın çok sevdiği güvercinleri beslemek için topladığı ekmekler kaldı.

Denizci emekli Albay Ünsal için ikindi vaktinde Karşıyaka Beşikçioğlu Camii\'nde askeri tören düzenlendi. Törene Ünsal\'ın eşi Aynur Ünsal, çocukları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ünsal için helallik alındı. Ardından Türk bayrağına sarılı tabutu top arabasına konulan Albay Ünsal, askeri bandonun çaldığı Itri\'nin Segah Tekbir\'i geçit töreni yapıldı. Törenden sonra konuşan Ünsal kendisi gibi emekli albay olan oğlu Cahit Ünsal, \"Babam insanları hayvanları tüm dünyayı seven biriydi. Bizim için vatanı için ömrünü harcadı. Bizim için çok şey yaptı. Ancak bizim ona karşı bir şey yapmamıza izin vermedi. Her şeyini bize harcadı. Mekanı cennet olsun\" dedi. Albay Ünsal Doğançay Mezarlığı\'nda toprağa verildi.



