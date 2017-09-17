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Güvercin beslediği depoda ölü bulundu

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik İlçesi'nde, 58 yaşındaki Ahmet Aygün Esen, güvercinlerini beslediği depoda ölü bulundu

17 Eylül 2017 15:43

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Gemlik İlçesi\'nde, 58 yaşındaki Ahmet Aygün Esen, güvercinlerini beslediği depoda ölü bulundu.
Olay, Hamidiye Mahallesi Krom Sokak\'ta meydana geldi. Beslediği güvercinlere yem vermek için depoya giden Ahmet Aygün Esen, uzun süre eve dönmedi. Bunun üzerine depoyu kontrol eden yakınları, Ahmet Aygün Esen\'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Ahmet Aygün Esen\'in öldüğünü belirledi. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Ahmet Aygün Esen\'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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