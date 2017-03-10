Güvenpark’taki terör saldırısı için iddianame tamamlandı

36 kişinin yaşamını kaybettiği Güvenpark saldırısıyla ilgili iddianame tamamlandı. Şüpheliler arasında PKK'nın önde gelen isimleri Cemil Bayık, Duran Kalkan, Bahoz kod adlı Fehman Hüseyin, Beze Hozat kod adlı Hülya Oran, Zübeyir Aydar, Sabri Ok, Murat Karayılan ve PYD lideri Salih Müslim de bulunuyor. Ayrıca canlı bombanın Özgür Ünsal'ın annesi Gülsevim Kalay'a da 15 yıla kadar hapis isteniyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Mart 2016'da, Kızılay Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen, 36 kişinin ölümü, 349 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan intihar saldırısıyla ilgili, PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerinin de arasında bulunduğu 55 kişi hakkında iddianame düzenleyerek Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli cumhuriyet savcılarınca hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca, 13 Mart 2016 saat 18.45 sıralarında Ankara Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde bomba yüklü 34 HGH 44 plakalı aracın, örgüt mensubu Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal tarafından patlatılması sonucu 36 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı, 107 kişi veya kuruma ait araç ve binanın zarar gördüğü belirtildi.

Türkiye'de PKK/KCK'nın gerçekleştirdiği siviller ve kamu personeline yönelik terör eylemlerinin, örgütün "TAK" isimli alt birimince üstlenildiği kaydedilen iddianamede, "örgütün 2004 sonrasında metropol ve şehir merkezlerindeki sansasyonel şiddet eylemlerini gerçekleştirmeye yönelik kurduğu TAK isimli yasa dışı alt birimini, terör örgütü PKK/KCK'nın uluslararası alandaki terörist imajından kurtulmak ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla kullandığı" ifade edildi.

PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerinin de arasında bulunduğu şüpheliler şunlar:

"Vahit Ayçil, Mehmet Veysi Dolaşan, İbrahim Halil Demirer, Velat Cin, Suphi Akbaş, Azamettin Karakoç, Sebahattin Karakoç, Semih Yürek, Rıdvan Tekin, Necati Utku Kiraz, Uğur Ayçil, Vehbi Karakoç, Hüsamettin Batar, Baran Ergin, Hamza Yılmaz, Gülsevim Kalay, Seydi Ayçil, Neval Basut, Ali Haydar Kaytan, Ayfer Kordu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Elif Yıldırım, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin (Bahoz kod adlı), Fethi Şarlatan, Filiz Duman, Güleser Törün, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural, Hamiyet Yalçınkaya, Hejar Çelik, Hülya Eroğlu, Hülya Oran (Bese Hozat kod adlı), Zübeyir Aydar, İsmail Özden, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Mehmet Tahir Kılıç, Menafi Bayazit, Murat Karayılan, Murat Üçer, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuran Er, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, PYD elebaşı Salih Müslim, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey, Süleyman Şahin, Şerif Başboğa."

İstenen cezalar

Şüphelilerden Vahit Ayçil, Mehmet Veysi Dolaşan, İbrahim Halil Demirer, Velat Cin ve Suphi Akbaş'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan bir, 36 kişiyi öldürmekten 36 kez olmak üzere toplam 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra "349 kişiyi öldürmeye teşebbüs", "nitelikli mala zarar vermek", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak" suçlarından da toplam 7 bin 646'şar yıla kadar hapsi istendi.

PKK/KCK yöneticisi konumundaki şüphelilerin, TCK'nın 220/5'teki, "Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır" hükmü uyarınca aynı cezalara çarptırılması istenen iddianamede, şüphelilerden Uğur Ayçil, Sebahattin Karakoç, Azamettin Karakoç, Semih Yürek, Necati Utku Kiraz ve Rıdvan Tekin'in "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edildi.

Vehbi Karakoç, Baran Ergin, Hüsamettin Atar, Hamza Yılmaz, Seydi Ayçil'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapisleri istenirken, şüphelilerden Vehbi Karakoç, Azamettin Karakoç ve Sebahattin Karakoç için "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak" suçundan ayrıca 24'er yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.

Şüphelilerden Neval Basut'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, saldırıda kullanılan otomobilde bulunan Özgür Ünsal'ın annesi Gülsevim Kalay'ın, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten" 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.