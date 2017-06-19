Güvenpark'taki terör saldırısı davası başladı

Başkentte, 13 Mart 2016'da Kızılay'daki Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü otomobille düzenlenen, 36 kişinin öldüğü, 349 kişinin yaralandığı intihar saldırısıyla ilgili, aralarında PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 9'u tutuklu 55 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları ile patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları katıldı.

Kimlik tespiti sırasında, saldırıda hayatını kaybedenlerden biri kişinin annesi, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'a "Başkanım, sanıklar biraz yüksek sesle konuşsun, katillerimizi tanımak istiyoruz." dedi.

Sanıkların bir çoğunun, eğitim durumları sorulduğunda üniversite mezunu ya da üniversite öğrencisi olduğunu dile getirmesi üzerine müşteki yakınları tepki gösterdi. Ayrıca sanıklardan Azamettin Karakoç, aylık gelirinin 15-20 bin arasında olduğunu bildirdi.

Kimlik tespiti sırasında sanık avukatının, müştekilerin sanıklara yönelik sataşma ve hakaretlerde bulunduğunu iddia etmesi üzerine duruşma salonunda kısa süreli gerginlik yaşandı.

Mahkeme Başkanı Giray, taraflar arasındaki durumun devam etmesi halinde duruşmaya ara vereceğini belirtti. Salondakilerin sakinleşmesinin ardından kimlik tespiti tamamlandı.

Mahkeme Başkanı Giray'ın, iddianamenin özetini okumasıyla yargılamaya başlandı

Duruşmadan önce, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarının oluşturduğu 13 Mart Platformu adına yapılan açıklamada, "Bizler, katledilen yakınlarımızın adaletini arıyoruz. Bu adalet, ancak her kim olursa olsun ihmal ve kusurları bulunanların da tespit edilerek yargılanmalarıyla hasıl olur. Yoksa yargılama yarım kalır." ifadeleri kullanıldı.

İstenen cezalar

Sanıklardan Vahit Ayçil, Mehmet Veysi Dolaşan, İbrahim Halil Demirer, Velat Cin ve Suphi Akbaş'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan bir, 36 kişiyi öldürmekten 36 kez olmak üzere toplam 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra "349 kişiyi öldürmeye teşebbüs", "nitelikli mala zarar vermek", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak" suçlarından da toplam 7 bin 646'şar yıla kadar hapsi isteniliyor.

PKK/KCK yöneticisi konumundaki şüphelilerin, TCK'nın 220/5'teki, "Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır" hükmü uyarınca aynı cezalara çarptırılması istenen iddianamede, şüphelilerden Uğur Ayçil, Sebahattin Karakoç, Azamettin Karakoç, Semih Yürek, Necati Utku Kiraz ve Rıdvan Tekin'in "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep ediliyor.

Şüphelilerden Neval Basut'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, saldırıda kullanılan otomobilde bulunan Özgür Ünsal'ın annesi Gülsevim Kalay'ın, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten" 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.