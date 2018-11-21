Güvenpark patlaması davasında sanıklara ceza yağdı

Güvenpark patlaması davasında sanıklardan biri 37 kez ağırlaştırılmış müebbet, iki sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

36 kişinin öldüğü Güvenpark saldırısında karar açıklandı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklara ceza yağdı.

Sanık Mehmet Veysi Dolaşan, 36 kişiyi öldürmek suçundan 36 defa ağırlaştırılmış müebbet 342 defa öldürmeye teşebbüs suçundan 342 defa 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca TCK 302 maddesi gereği sanıklar Mehmet Veysi Dolaşan, Azametin Karakoç ve Sebahattin Karakoç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve TCK 174 gereği 16 yıl hapis 200 bin TL adli para cezası verildi.

Bir sanık 314/2 gereği üyelikten 10 yıl 6 ay, diğer bir sanık üyelikten 9 yıl, başka bir sanık 6415 sayılı kanuna muhalefetten 8 yıl hapis, 2 sanık da propaganda suçundan 3'er yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

7 sanık hakkında mütalaaya aykırı beraat verildi. Mütalaaya aykırı kararlar bakımından istinaf yoluna başvurulacak. Yakalama kararı olan 39 sanık hakkında tefrik kararı verildi.

13 Mart 2016 tarihinde saat 18.45 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde bomba yüklü 34 HGH 44 plakalı aracın, örgüt mensubu Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal tarafından patlatılması sonucu 36 kişi hayatını kaybetmiş, 349 kişi yaralanmıştı.