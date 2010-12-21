-GÜVENOYUNU BEKLEMEDEN HÜKÜMETTEN ÇEKİLDİLER BAĞDAT (A.A) - 21.12.2010 - Nazmi Akyol - Irak Meclisindeki Kürt Değişim Hareketi, bugün güvenoylaması yapılacak yeni hükümetten çekildiğini açıkladı. Değişim Hareketi'nin kabinede 1 bakanlığı bulunuyordu. Irak Meclisinde basın toplantısı düzenleyen Kürt Değişim Hareketi milletvekilleri, bugün güvenoyuna sunulacak yeni kabineden çekildiklerini ve güvenoylamasına katılmayacaklarını açıkladılar. Hareket adına bir bildiri okuyan milletvekili Şoraş Haci, "Büyük partilerin Kürt halkının iradesini tekelleri altına almaya çalıştığını ve hükümet kurulurken kendilerine temsil oranına denk sayıda bakanlık verilmediğini" ileri sürdü. Kürt bölgesinde halkın temsilinde tekelciliği kırdıklarını belirten Haci, "Kürdistan bölgesinde yarım milyon oy aldık. Bu da Kürt bölgesindeki oyların 19'udur. Bunu gözönünde bulundurduğumuz zaman bize 2 bakanlık verilmeliydi. Kürt İttifakı'na verilen bakanlıklar bizimle orantılı değil. Başbakan'dan bu sorunun çözümü için tarafsız kalarak müdahale etmesini beklerdik. Kürt İttifakı, şantaja maruz kalarak bizim haklarımızı aldı. Hükümetten çekilme sebeplerimizden biri de, Kürt yönetimi ile merkezi hükümet arasında çözüme kavuşmamış sorunların bulunması" dedi. Basın toplantısında ayrıca Kürt İttifakı'ndan çekilme sebeplerine de değinen Haci, yaptıkları anlaşmalara Kürt İttifakı'nın sadık kalmadığını, Kürt İttifakı'ndan Kürt halkının çıkarı ve geleceği ile ilgili Bağdat'ta yapılan anlaşmalar konusunda tek kişiye değil, Kürt halkının asıl temsilcisi olan Kürt Meclisine başvurmasını istediklerini, ama bu konuda Kürt ittifakı'nın niyeti ve hareketinin hep belirsiz olduğunu söyledi. Haci, hükümetten çekilmelerine rağmen siyasi süreci desteklemeye devam edeceklerini de dile getirdi.