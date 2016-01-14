T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güvenlik zirvesi sona erdi

Toplantıda bölgesel meselelerin yanı sıra İstanbul ve Diyarbakır'daki son terör saldırıları masaya yatırıldı

14 Ocak 2016 23:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen ve son gelişmelerin ele aşındığı Dış ve İç Güvenlik Değerlendirme Toplantısı 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ilgili üst düzey bürokratlar katıldı.

Toplantıda bölgesel meselelerin yanı sıra İstanbul ve Diyarbakır'daki son terör saldırıları masaya yatırıldı. PKK ve IŞİD başta olmak üzere terörle mücadelenin, bu çerçevede alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, terörün her türüyle mücadele konusundaki kararlılığın da vurgulandığı kaydedildi.

ETİKETLER

beştepegüvenlik zirvesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24