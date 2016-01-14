Güvenlik zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen ve son gelişmelerin ele aşındığı Dış ve İç Güvenlik Değerlendirme Toplantısı 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ilgili üst düzey bürokratlar katıldı.

Toplantıda bölgesel meselelerin yanı sıra İstanbul ve Diyarbakır'daki son terör saldırıları masaya yatırıldı. PKK ve IŞİD başta olmak üzere terörle mücadelenin, bu çerçevede alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, terörün her türüyle mücadele konusundaki kararlılığın da vurgulandığı kaydedildi.