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Dünya
Deutsche Welle

'Güvenlik yetkilileri doğru karar verdi'

Almanya Başbakanı Merkel, terör tehdidi nedeniyle Hannover'de iptal edilen Almanya-Hollanda maçına dair açıklama yaptı.

18 Kasım 2015 17:07


Merkel, Salı akşamı Hannover'de oynanacak Almanya-Hollanda milli maçı öncesi, stadyumda patlayıcı madde olduğuna dair istihbarat alınması üzerine maçın iptal edilmesini doğru bir karar olarak değerlendirdi. Merkel, "Bir kez daha güvenlik yetkililerimizin olmasının ne kadar iyi olduğu anlaşıldı", dedi.

Merkel, "Ben de milyonlarca futbol tutkunu kadar üzüldüm ancak güvenlik yetkililerinin sorumluluk sahibi bir karar verdiklerini düşünüyorum" dedi. Almanya Başbakanı, güvenlik yetkililerinin, maç oynanamasa da yine de önemli bir mesaj verdiklerini belirterek, yetkililerin gelecekte de futbol maçları gibi büyük organizasyonların yapılabilmesini güvenli kılacaklarını kaydetti.

Almanya Başbakanı, güvenlik güçlerinin isteği üzerine stadyumu boşaltan seyircilere, güvenlik yetkililerine ve her iki ülkenin milli takımlarına da teşekkür etti.

Güvenlik gerekçesiyle iptal edildi

Almanya-Hollanda milli maçı, salı akşamı alınan bir istihbarat üzerine maçın başlamasına kısa süre kala iptal edildi. Stadyumda patlayıcı madde olduğuna dair istihbarat alındığı belirtilmişti. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, terör tehlikesine yönelik ciddi bir istihbarat alındığını ancak istihbarat kaynağını açıklayamayacaklarını kaydetmişti. Yetkililer, patlayıcı maddenin bulunamadığını açıklamışlardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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