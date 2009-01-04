Güvenlik, vekilleri yaka paça dışarı attı

Güney Kore parlamento binasına girişi engelleyen muhalif milletvekilleri, güvenlik görevlileri tarafınca binadan çıkarıldı!



Güney Kore parlamento binasında genel kurul salonunun ana kapısını kapatarak, oturumları engelleyen muhalif milletvekillerine, 200’ü aşkın parlamento güvenlik görevlisi müdahale etti.

Parlamento başkanının emriyle harekete geçen güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu çıkan kargaşada, bazı milletvekilleri ve güvenlik görevlileri yaralandı.



85 tasarıya karşılar



Hafif yaralanan milletvekilleri hastaneye kaldırıldı. Muhalefetteki Demokratik Parti milletvekilleri, iktidardaki Büyük Ulusal Parti’nin (GNP) gündeme getirdiği, 85 yasa tasarısını içeren reformları engellemek amacıyla genel kurul salonuna girişi engelledi. Tasarıda bazı devlet firmalarının özelleştirilmesi, ABD ile ticarete ilişkin bir anlaşmanın onaylanması da yer alıyor.

Muhalefet tarafından, “şeytani tasarı” olarak adlandırılan reform paketinde ayrıca vergi önlemleri, banka sahibi olmayı kolaylaştıran düzenlemeler, düşük gelirli ailelerin borçlarının rahatlatılması, basın-yayın alanında düzenlemeler yapılması da yer alıyor.

Bazı uzmanlara göre Güney Kore ve ABD’nin geçen yıl imzaladıkları ticaret anlaşması, iki ülke arasındaki 78 milyar dolarlık ticaret hacminin 20 milyar dolar daha artmasını sağlayabilecek. Bu anlaşma henüz her iki ülkenin parlamentosunca da onaylanmadı.