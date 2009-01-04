Güvenlik, vekilleri yaka paça dışarı attı

Güney Kore parlamento binasına girişi engelleyen muhalif milletvekilleri, güvenlik görevlileri tarafınca binadan çıkarıldı!
Güney
Kore parlamento binasında genel kurul salonunun ana kapısını kapatarak,
oturumları engelleyen muhalif milletvekillerine, 200’ü aşkın parlamento
güvenlik görevlisi müdahale etti.
Parlamento başkanının emriyle harekete geçen güvenlik görevlilerinin
müdahalesi sonucu çıkan kargaşada, bazı milletvekilleri ve güvenlik
görevlileri yaralandı.
85 tasarıya karşılar
Hafif yaralanan milletvekilleri hastaneye kaldırıldı. Muhalefetteki
Demokratik Parti milletvekilleri, iktidardaki Büyük Ulusal Parti’nin
(GNP) gündeme getirdiği, 85 yasa tasarısını içeren reformları
engellemek amacıyla genel kurul salonuna girişi engelledi. Tasarıda
bazı devlet firmalarının özelleştirilmesi, ABD ile ticarete ilişkin bir
anlaşmanın onaylanması da yer alıyor.
Muhalefet tarafından, “şeytani tasarı” olarak adlandırılan reform
paketinde ayrıca vergi önlemleri, banka sahibi olmayı kolaylaştıran
düzenlemeler, düşük gelirli ailelerin borçlarının rahatlatılması,
basın-yayın alanında düzenlemeler yapılması da yer alıyor.
Bazı uzmanlara göre Güney Kore ve ABD’nin geçen yıl imzaladıkları
ticaret anlaşması, iki ülke arasındaki 78 milyar dolarlık ticaret
hacminin 20 milyar dolar daha artmasını sağlayabilecek. Bu anlaşma
henüz her iki ülkenin parlamentosunca da onaylanmadı.