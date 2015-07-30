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Güvenlik toplantısı sona erdi

Yurt içinde ve dışında yapılan operasyonların değerlendirildiği toplantı 3.5 saat sürdü

30 Temmuz 2015 01:32

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan güvenlik toplantısı sona erdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtiçinde ve yurtdışında yaptığı operasyonların masaya yatırıldığı toplantı 3,5 saat sürdü. 

Çankaya Köşkü'ndeki toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Yalçın Akdoğan ve Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Adalet Bakanı Kenan İpek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ümit Yalçın, Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu, İstanbul Milletvekili Ali Sarıkaya, Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanı Kemal Ökem ve Başbakanlık Başmüşaviri Hatem Ete katılmıştı.

 

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