“Güvenlik Şube Müdür Vekili, Boğaziçi Üniversitesi’nde daha sert müdahale için para dağıttı” iddiası

Görevden alınan eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’nun atadığı ve öğrenci ile akademisyenlerin ‘sertlik yanlısı’ olarak nitelediği Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü vekilli Alparslan Çepni’nin güvenlik görevlilerine daha sert müdahalede bulunmaları için para dağıttığı iddia edildi. Söz konusu iddia, güvenlik görevlilerinin yazışmalarına da yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanan Melih Bulu, 6,5 ay sonra yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alındı. Melih Bulu, atandıktan sonra öğrenci ve akademisyenlerin ‘sertlik yanlısı’ olarak nitelediği Alparslan Çepni’yi, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Vekilliği'ne atadı. Cumhuriyet'ten Bilal Çelik imzalı habere göre, geçmişinde MHP’ye yakın Türk Eğitim-Sen’de de yöneticilik yapan Çepni’nin öğrencilerin protestolarında daha sert karşılık vermesi için emrinde çalışan güvenlik görevlilerine para dağıttığı öne sürüldü.

Çepni’nin öğrencilere sert müdahalede bulunan güvenlik görevlilerine, “yerine göre” kişi başı 200, 500 ve bin TL’ye yakın para dağıttığı iddia edildi. Okulda görevli bazı isimler de bu iddiayı doğruladı.

Güvenlik görevlilerinin yer aldığı whatsapp grubundaki yazışmada da para dağıtıldığı iddiası desteklendi.