Güvenlik soruşturmasını ve sınavı geçemeyen taşeron işçiler eylemde

Kadroya alınmayı ya da belediye şirketlerine geçirilmeyi beklerken güvenlik soruşturması ya da sınav sonucunun olumsuz olduğu gerekçesiyle işsiz bırakılan taşeron işçilerinin eylemleri sürüyor. Ataşehir Belediyesi işçilerinin ardından, Ege Üniversitesi’nde işten atılan taşeron işçileri de işbaşı yapacakları güne kadar eylem yapma kararı aldı.

Birgün'de yer alan habere göre, Ege Üniversitesi’nde güvenlik soruşturmasını geçemediği gerekçesiyle işten atılan DİSK Genel-İş üyesi işçiler, dün Rektörlük önünde eylem yaptı. Yaklaşık 200 işçinin katıldığı eylemde “Güvenlik soruşturması dediniz, bizi işimizden ettiniz” pankartı açıldı; “Suçlu değil işçiyiz”, “İşimizi geri istiyoruz”, “İşime, ekmeğime, geleceğime dokunma” yazılı dövizler taşındı. İşçiler, “Rektör istifa” sloganı attı.

İşçiler oturma eylemine başlayacak

Eylemde konuşan Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi'nde çalışan personel yeniden işbaşı yapana kadar, her sabah saat 08.00 ile 12.00 arasında Rektörlük önünde oturma eylemi yapacaklarını açıkladı. Köroğlu, İzmir Adliyesi'ne giderek kendi haklarında suç duyurusunda bulunacaklarını da belirterek, “Madem suçluyuz, bizi yargılayın. Ege Üniversitesi kendisi inisiyatif kullanarak işçilerimizi işten çıkardı. Asıl suçlular işçileri işten çıkaranlardır” dedi.

‘Hangi hukuka uyar?’

Basın açıklamasını okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise, kadro düzenlemesi sonrasında yüz binlerce işçinin kadro hakkının gasp edildiğini ve binlerce işçinin ise işinden edildiğini söyledi. Güvenlik soruşturmalarının kıyım gerekçesi yapıldığına da değinen Sarı, “Binlerce işçi ikinci derece, hatta üçüncü derece yakınları ile ilişkilendirilerek, güvenlik soruşturması gerekçesiyle işsiz bırakıldı. Bu yaşananları hangi evrensel hukuka göre ya da Anayasa’nın hangi maddesine göre açıklayacaksınız?” diye sordu.



Hükümete ve üniversite yönetimine seslenen Sarı, mağduriyetlerin giderilmesi için yeni bir düzenleme yapılmasını ve işinden edilen işçilerin işe geri alınmasını istedi.

Ataşehir’de eylem sürüyor

İstanbul Ataşehir Belediyesi’nde yine güvenlik soruşturmasından geçemedikleri gerekçesiyle işlerine son verilen 100’den fazla işçi, önceki gün başlattıkları oturma eylemini dün de sürdürdü. Aralarında Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ile 1 Mayıs 2013’te İstanbul’da gaz fişeğiyle yaralanan Dilan Alp’in de olduğu işçiler, ellerinde taşıdıkları ekmeklerle işlerini geri istedi.



Eylem sırasında işçilerin yanına gelen eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi, işçilere bugün ya da pazartesi günü işbaşı yapacaklarının sözünü verdi. İşçiler ise söz değil, somut bir adım beklediklerini ifade etti.

BirGün’e konuşan Dilan Alp, “Biz somut bir çözüm istiyoruz, söz verilmesi bizim için yeterli değil. Tüm arkadaşlarımız işine geri dönene dek eylemimizi sürdüreceğiz” dedi.

CHP’den taşeron işçileri için komisyon

CHP İstanbul İl Başkanlığı, taşeron işçilerinin kadroya alınmasıyla ilgili süreçte yaşanan hak kayıplarını önlemek amacıyla bir izleme komisyonu kurdu. Komisyon, yasal düzenlemelerden dolayı işçilerin yaşadığı mağduriyetleri ve belediyelerin karşılaştığı sorunları tespit edecek ve hak kayıplarını önlemeye çalışacak. Dün itibariyle çalışmalarına başlayan komisyonda hukukçu ve sendikacı parti yöneticileri yer alıyor. Komisyonda yer alan isimler şöyle: Ali Özgündüz, Özgür Nas, Süleyman Türker, Zeynep Gönenç Parmaksızoğlu, Murat Akbaş, Nevzat Karataş, Ayhan Kızılöz.