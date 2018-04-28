Güvenlik soruşturması nedeniyle atanamayan genç hekimlere özel sektörde çalışma engeli geldi

Tıp fakültelerinden mezun oldukları halde güvenlik soruşturması nedeniyle atamaları yapılmayarak devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulan hekimlere özel sektörde çalışmalarının yolu da kapatıldı.

Genç hekimler, “Güvenlik soruşturmasından geçemediğimiz için ‘devlet hizmeti yükümlülüğünü’ yerine getirmemize izin verilmiyordu. Bizler de yasal haklardan faydalanarak bu hizmetten muaf tutularak özel sektörde çalışabiliyorduk. Şimdi bunu da kaldırarak tıp diplomalarımızı fiilen işlevsiz hale getirdiler. Madem devlet hizmetinden muaf tutulmuyoruz o zaman devlet hizmetini yerine getirmemize izin versinler. Tıp diplomalarımızı çöpe mi atacağız?” diyerek isyan etti.

Önce ‘güvenlik soruşturması’ geldi

15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL ile birlikte çıkarılan 676 sayılı KHK’de “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartı getirildi. Bu uygulama ile “atanamayan öğretmenler” sorunu gibi “atanamayan doktorlar” sorunu ortaya çıktı. Hiç bir gerekçe gösterilmeksizin birçok genç hekime güvenlik soruşturmasından “olumsuz” yanıtı geldi.

Çok ciddi mağduriyetlerin yaşandığı bu süreçte “Olumsuz” yanıtı alan genç hekimler Sağlık Bakanlığı’na devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulmak için başvuru yaptı. “Muafiyet” belgesi alan birçok genç hekim özel sektörde çalışmaya başladı.

Özel sektöre de engel

Sağlık Bakanlığı’nın son dönemde “muafiyet” belgesi vermemesi nedeniyle “ucuz işgücü olarak çalıştırıldıkları” özel sektör kapısının da kendilerine kapatıldığını dikkati çeken genç hekimler, sosyal medyadan tepkilerini dile getiriyorlar.

Yeni uygulamayı ortak platformlarından duyuran genç hekimlerden birisi, özel sektörde iş bulduğunu ve ancak “muafiyet” belgesi alamadığı için işsiz kaldığını belirtti. Genç hekimler, “Özel sektörde dahi çalışamayacak durumdaysak 6 yıllık diplomamızı yırtalım mı yoksa çöpe mi atalım” diyerek tepkilerini dile getirdi.