"Güvenlik soruşturması bakanlıkları karşı karşıya getirdi"

AKP’nin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrası yeniden düzenlemek istediği kamuya girişte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bakanlıklar arasında da tartışmalara neden oldu.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, eleştiriler üzerine beklemeye alınan teklif üzerine hem AK Parti içinde hem de ilgili kurumlarla değerlendirmeler sürüyor. AKP'li kaynaklara göre parti içindeki tartışmalar nihayete erdi ancak bakanlıkların farklı görüşleri doğrultusunda değerlendirmeler sürüyor. Bir yönetici, “Bakanlıkların birbirlerinden çok farklı talep, beklenti ve risk analizleri var. Örneğin Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı aynı pencereden bakmıyor, bakamıyor. Bir tarafta güvenlik diğer tarafta demokratik hak ve özgürlükler üzerinden bir denge kurmak gerekiyor. Yine kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği de önemli. Ayrıca uluslararası sözleşmelerin bağlayıcılığı da bir başka konu” dedi.

Anayasa Mahkemesi Güvenlik Soruşturması ile ilgili OHAL döneminde KHK olarak çıkarılan bir düzenleme ile Devlet Memurları Kanununda yapılan değişikliği iptal etmişti. Kararlarda düzenlemelerin keyfiliğe izin vermemesi, sınırlarının açık biçimde gösterilmesi, kanunla düzenlenmesi gibi noktalara dikkat çekilmişti.