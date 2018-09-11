Güvenlik müdürü cinayetinde 4 tutuklama

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu\'nun (39), pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 4\'ü, tutuklandı.

Olay, cumartesi günü saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinin güvenlik müdürlüğünü yapan 2 çocuk babası Hakan Çopuroğlu, bir eğlence merkezinin otoparkında, husumetli olduğu grupla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan biri, yanlarında bulunan pompalı tüfekle Çopuroğlu\'na ateş etti. Başından vurulan Çopuroğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çopuroğlu\'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarından kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Pompalı tüfekle ateş eden kişinin Cemal Kamil Tozdelen, Çopuroğlu\'na sopayla vuran kişinin ise Oğuzhan Çılık olduğunu belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerden 5\'i Antalya kent merkezindeki adreslerinde, 4\'ü ise Belek turizm merkezinde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen Cemal Kamil Tozdelen, Oğuzhan Çılık, Hasan Ekşi, Halil Sarıkaya, S.U., A.K., Y.T., B.Ş. ve B.Y. işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler S.U., A.K., Y.T., B.Ş. ve B.Y. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, Cemal Kamil Tozdelen, Oğuzhan Çılık, Hasan Ekşi ve Halil Sarıkaya tutuklanma istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarıldı. Cemal Kamil Tozdelen ve Oğuzhan Çılık \'Kasten öldürme\', Hasan Ekşi ve Halil Sarıkaya ise \'Kasten öldürmeye azmettirme\' suçlarından gece geç saatlerde tutuklandı.

FOTOĞRAFLI