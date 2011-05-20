-GÜVENLİK KUVVETLERİNE TACİZ ATEŞİ TUNCELİ (A.A) - 20.05.2011 - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde arazi taraması yapan askeri birliğe teröristlerce uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunuldu. Tunceli Valiliğinden edinilen göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Doğantaş köyü kırsal alanında dün akşam saatlerinde arazi taraması yürüten askeri birliklere, teröristlerce uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunulduğu belirtildi. Güvenlik kuvvetlerinin anında karşılık vermesi üzerine kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldığı, takviye birlikle operasyonun devam ettiği kaydedildi.