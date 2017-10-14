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Güvenlik korucusu intihar etti

Mahir ALAN/ÇELİKHAN(Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesi'nde, güvenlik korucusu 60 yaşındaki Abdullah Yaman, tabanca ile intihar etti

14 Ekim 2017 21:43

Mahir ALAN/ÇELİKHAN(Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Çelikhan İlçesi\'nde, güvenlik korucusu 60 yaşındaki Abdullah Yaman, tabanca ile intihar etti.
Olay, öğleden sonra Fatih Köyü\'nde meydana geldi. Köyde güvenlik korucusu Abdullah Yaman, yalnız olduğu evinde tabanca ile intihar etti. Eve gelen yakınlarının kanlar içerisinde bulduğu Yaman\'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın incelemesinin ardından Yaman\'ın cesedi otopsi için hastane morguna gönderildi. Yaman\'ın intihar sebebi araştırılıyor.

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