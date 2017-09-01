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Güvenlik korcusuna evinin önünde kanlı pusu

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik korucusu Mehmet Paksoy, evinin önünde pusu kuran PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit oldu

01 Eylül 2017 01:57

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Uludere İlçesi\'nde güvenlik korucusu Mehmet Paksoy, evinin önünde pusu kuran PKK\'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit oldu.
Olay saat 21.30 sıralarında Uludere İlçe merkezinde meydana geldi. Güvenlik korucusu Mehmet Paksoy, evinin önünde pusu kuran PKK\'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Korucu Paksoy, vucuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere düşerken, saldırıyı gerçekleştirenh teröristler ise kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Paksoy\'un şehit olduğu belirlendi.
Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştirdekten sonra kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlattı. 


 

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