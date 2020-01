Güvenlik kontrolünden silah geçti

Bild am Sonntag'ın haberine göre AB Komisyonu, Almanya'nın en büyük havalimanı

olan Frankfurt Havalimanı'nda ciddi güvenlik açıkları tespit

etti. Komisyona bağlı

müfettişler silah ya da tehlikeli maddeleri her iki denemeden birinde güvenlik

kontrolünden geçirmeyi başardı.

AB Komisyonu'nun yaptığı incelemeler sonrasında bir rapor hazırladı. “Gizli” ibareli

raporda güvenlik personelinin yeterli eğitime sahip olmadığı ifade

edildi. Personelin el

bagajlarının içinde ne olduğuna röntgen görüntülerine bakarak tam olarak anlam

veremediği kaydedildi.

Frankfurt Havalimanı sözcüsü Bild am Sonntag'a yaptığı açıklamada 2 bin 500 çalışanın

daha yeni eğitimden geçirildiğini ifade ederek “Durumu ciddiye alıyoruz”

dedi.

Frankfurt'tan Avrupa'daki birçok havalimanıyla birlikte güvenlik konusunda iyileştirmelere

gitmesi isteniyor. Alman polisi de yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla acil tedbirler

devreye soktuğunu açıkladı.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun raporuna göre güvenlik açıklarını kapatmadığı takdirde

Frankfurt Havalimanı “Non-Schengen-Airport” olarak derecelendirilecek. Avrupa'da

“Non-Schengen-Airport” olarak tanımlanan havalimanlarında AB ülkelerine giden

yolcuların yeni güvenlik kontrollerinden geçmesi gerekiyor.