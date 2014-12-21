Güvenlik kontrolünden silah geçti

Bild am Sonntag'ın haberine göre AB Komisyonu, Almanya'nın en büyük havalimanı
olan Frankfurt Havalimanı'nda ciddi güvenlik açıkları tespit
etti. Komisyona bağlı
müfettişler silah ya da tehlikeli maddeleri her iki denemeden birinde güvenlik
kontrolünden geçirmeyi başardı.
AB Komisyonu'nun yaptığı incelemeler sonrasında bir rapor hazırladı. “Gizli” ibareli
raporda güvenlik personelinin yeterli eğitime sahip olmadığı ifade
edildi. Personelin el
bagajlarının içinde ne olduğuna röntgen görüntülerine bakarak tam olarak anlam
veremediği kaydedildi.
Frankfurt Havalimanı sözcüsü Bild am Sonntag'a yaptığı açıklamada 2 bin 500 çalışanın
daha yeni eğitimden geçirildiğini ifade ederek “Durumu ciddiye alıyoruz”
dedi.
Frankfurt'tan Avrupa'daki birçok havalimanıyla birlikte güvenlik konusunda iyileştirmelere
gitmesi isteniyor. Alman polisi de yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla acil tedbirler
devreye soktuğunu açıkladı.
Avrupa Birliği Komisyonu'nun raporuna göre güvenlik açıklarını kapatmadığı takdirde
Frankfurt Havalimanı “Non-Schengen-Airport” olarak derecelendirilecek. Avrupa'da
“Non-Schengen-Airport” olarak tanımlanan havalimanlarında AB ülkelerine giden
yolcuların yeni güvenlik kontrollerinden geçmesi gerekiyor.