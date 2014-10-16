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Dünya
Deutsche Welle

Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeleri belirleniyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 2015-2016 yıllarında görev yapacak 5 geçici üyenin belirlenmesi için bugün genel kurulda seçim yapılacak.

16 Ekim 2014 12:52


Görev süreleri dolacak Arjantin, Ruanda, Güney Kore, Avustralya ve Lüksemburg'un yerine beş yeni üye seçilecek.

Afrika grubundan Angola, AsyaPasifik grubundan Malezya, Latin Amerika ve Karayipler grubundan Venezuela tek aday olarak giriyor. Bu ülkelerin BMGK'ye seçimi kesinleşti.

Geri kalan iki üyelik için Türkiye, İspanya ve Yeni Zelanda mücadele ediyor.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi bulunuyor. Geçici 10 üye ise beşerli gruplar halinde iki yılda bir değişiyor.

Daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin veto hakkı bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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