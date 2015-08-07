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Deutsche Welle

Güvenlik Konseyi'nden incelemeye onay

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de kimyasal silah saldırılarının araştırılmasını öngören karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

07 Ağustos 2015 21:32


BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi, New York'ta yapılan oylamada Suriye'de başta klor gazı olmak üzere kimyasal silah saldırılarının incelenmesini öngören karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Karar, bir uzman ekibi kurulmasını ve Suriye'de kimyasal silah saldırılarının sorumlularının ortaya çıkarılmasını hedefliyor.

Karara göre BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un önünde söz konusu uzman ekibi oluşturması için üç haftalık bir süre bulunuyor. Ekipte görev alacak uzmanların, BM'nin yanı sıra Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) uzmanlarından seçilmesi planlanıyor. Ekibin, 'kimyasal silahları kullanan, kullanılmasını organize eden veya destekleyen kişileri, grupları veya hükümetleri' tespit etmesi amaçlanıyor.

Yaptırım uygulanması gündemde

İlk raporun ekibin göreve başlamasından 3 ay sonra hazırlanması bekleniyor. Uzmanların elde ettiği bulguların, sorumlulara karşı uluslararası yaptırımlar uygulanması ile sonuçlanabileceği ifade ediliyor.

ABD ile Rusya arasındaki görüş ayrılığı Malezya'nin başkenti Kuala Lumpur'da yapılan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesinde giderilmişti. İki ülkenin dışişleri bakanları söz konusu tasarının temel noktaları üzerinde uzlaşmıştı. Böylelikle tasarı Rusya'nın veto engeline takılmadan kabul edilmiş oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye'nin İdlib kentinde mayıs ayının ortasından sonuna kadar altı klor gazı saldırısı meydana geldiğini öne sürmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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