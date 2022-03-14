Güvenlik kaynakları: Putin'in saldırgan tavırlarının arkasında kanser tedavisi yatıyor olabilir

T24 Dış Haberler

Rusya’nın Ukrayna işgalinde üçüncü haftaya girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gördüğü kanser tedavisinin karar alma mekanizmasında etkileri olabileceği iddia edildi.

Daily Star’da yer alan habere göre, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Britanya ve ABD istihbaratlarından oluşan Five Eyes istihbarat birliği, Kremlin’den kaynaklara atıfta bulunarak, Putin’in Ukrayna saldırılarının arkasında psikolojik bir sebep olabileceğini öne sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kanser tedavisi gördüğü, aldığı steroid tedavisinin yan etkisi olan öfkenin karar alma mekanizmasını etkiliyor olabileceği iddia edildi.

İstihbarat ekiplerinin raporlarına dayanarak, Putin’in saldırgan davranışları, şişkin görüntüsü ve Kremlin ziyaretçilerine yönelik davranışlarının arkasında sağlık durumunun olabileceği belirtildi. Putin’in kanser için aldığı steroid tedavisinin yan etkilerini görüyor olabileceği iddia edildi.

Bir güvenlik kaynağı “Son beş yılda Putin’in karar alma mekanizmasında gözle görülür bir değişiklik oldu. Çevresindekiler bu değişimi gördü” dedi.

Putin’in davranışlarının bir sebebinin de Ukrayna saldırıları sürecinde Rus ordusunun gidişatından doğru bir şekilde bilgilendirilmemesi olabileceği iddia edildi.