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Hürriyet: İlk bulgular TAK'ı gösteriyor

Saldırının hedefinin Başbakanlık, bakanlıklar ve Genelkurmay'ın bulunduğu bölgede görev yapan çevik kuvvet polisleri olduğu düşünülüyor

14 Mart 2016 15:15

Ankara'nın en işlek noktalarından Güvenpark'ta dün akşam bomba yüklü araçla düzenlenen ve en az 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırının TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) tarafından düzenlendiği öne sürüldü.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, dünkü saldırıda kullanılan bomba ile araçtaki patlama düzeneğinin, 17 Şubat'ta yine Ankara'da askeri servis araçlarına yönelik olarak düzenlenen saldırıda kullanılan patlayıcı ve düzenekle benzer olduğu tespit edildi. Güvenlik kaynakları, ilk bulgulardan yola çıkarak, 17 Şubat'ta Merasim Sokak'ta yapılan saldırıyı üstlenen TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) örgütünün dünkü saldırıyı da gerçekleştirdiğini değerlendiriyor.

Bu arada saldırının hedefinin ise, Başbakanlık Merkez Bina ile birçok bakanlık ve Genelkurmay'ın bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet polisleri olduğu düşünülüyor.

Çevik kuvvet, Kızılay Meydanı'nın toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yasaklanmasının ardından, yaklaşık 8 yıldır, Güvenpark'ta sabit görev yapıyor.

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