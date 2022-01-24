Güvenlik kaynakları: Burkina Faso Cumhurbaşkanı, bir askeri tesiste gözaltına alındı

Burkina Faso'da Cumhurbaşkanı konutunun çevresinde silah sesleri duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin bir grup asker tarafından alıkonulduğu bildirildi.

Reuters'a konuşan iki güvenlik kaynağı ve bir Batı Afrikalı diplomat, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore'nin bir askeri tesiste alıkonulduğunu açıkladı.

Burkina Faso'da Cumhurbaşkanlığı konutunun çevresinde zırhlı araçlar görüldü ve görgü tanıkları silah sesleri duyulduğunu söyledi.

Hükûmet, pazar günü birden fazla askeri tesisten duyulan silah seslerinin ardından darbe girişimi olduğuna ilişkin iddiaları yalanlamıştı. Öte yandan bugün hükûmet kaynaklarına ulaşılamadı.

Terör saldırıları peş peşe gelmişti

Burkina Faso'da 22 Kasım'da Sanmatenga eyaletinde düzenlenen saldırıda 9'u jandarma 19 kişi hayatını kaybetmişti. Sahel bölgesinde 14 Kasım’da düzenlenen saldırıda ise 49'u asker 53 kişi yaşamını yitirmiş, ülke çapında Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmişti.

Terör saldırılarında üst üste çok sayıda asker kayıp verilmesi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Terörle mücadelede başarısızlıkla eleştirilen Kabore, 9 Aralık'ta Başbakan Joseph Marie Dabire'yi görevden alarak 2 gün sonra yerine Lassina Zerbo'yu getirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve IŞİD bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.