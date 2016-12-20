Güvenlik kaynakları: Berlin'de TIR'ı sürenin 23 yaşında Pakistanlı bir sığınmacı olduğu ortaya çıktı

Güvenlik kaynakları, Berlin’de bir TIR'la Noel pazarına girerek en az 12 kişinin ölümüne yol açan kişinin Pakistanlı sığınmacı Naved B. olduğunu aktardı.



Alman radyo kanalı RBB-Inforadio, Almanya'nın başkenti Berlin'de dün gece TIR'la Noel için kurulan bir pazar alanına dalan ve 12 kişinin ölümüne, 48 kişinin de yaralanmasına yol açan kişinin 23 yaşındaki Pakistanlı sığınmacı Naved B. olduğunu belirtti. Naved B.'nin geçen yıl Almanya'ya gittiği, 31 Aralık 2015'te Bavyera'da sığınmacı kayıt merkezinde kayıt olduğu ve sığınmacı merkezine dönüştürülen Flughafen Tempelhof'ta yaşadığı belirtildi.

TIR'ın içinde Polonya uyruklu bir kişinin ölü bulunurken bir diğer şüpheli olay yerine yakın bir caddede yakalanmış ve sorguya alınmıştı. Gözaltındaki bu kişinin TIR'ı süren kişi olduğu sanılıyordu.



