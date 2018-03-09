Güvenlik kamerasındaki soygun: Sevgilisiyle anlaşıp kendini soydurmuş

Ali AKSOYER-İSTANBUL ( DHA) - SANCAKTEPE\'de kadın kasiyerin hem darp edip hem gasp edildiği görüntüler üzerine harekete geçen polis, şüphelileri yakaladı. Şüphelilerden biri ifadesinde kasiyer ile sevgili olduğunu söyleyerek soygunu beraber planladıklarını iddia etti. Bunun üzerine kasiyer de gözaltına alındı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi Ravza Caddesi üzerindeki bir markette geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda kadın kasiyer dövülüp kasadaki paralar alınmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak kullanılan otomobili buldu. Ardından zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Görüntüleri inceleyen ekipler dayak sahnelerinden şüphelendi. Bir soyguncunun parayı aldıktan sonra bile kadına vurması polisin gözünden kaçmadı. Recep S. (22), Sertan E. (22) ve Sinan Ç. (23) sorguya alındı. Recep S\'ye görüntüler gösterilerek neden vurmaya devam ettiği soruldu. Recep S. ifadesinde Suna B. ile sevgili olduğunu söyleyerek \"Daha önceden planlamıştık. Kasada paranın olduğunu arayıp söyledi. Biz de markete girdik.\" dedi. Bunun üzerine Suna B. de gözaltına alındı. Suna B. ise ifadesinde iddiaları kabul etmedi. Emniyette sorguları tamamlanan 4 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.