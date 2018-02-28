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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN HAYVAN HIRSIZLARINA JANDARMADAN OPERASYON

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA İstanbul'da hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı

28 Şubat 2018 12:01

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA
İstanbul\'da hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı.
İstanbul İl Jandarma ekipleri,  Silivri\'de kiraladıkları araçlarla kendilerine aile süsü vererek hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
Jandarma son olarak Silivri Çayırdere Mahallesi\'nde Ö.B.\'ye ait 5 büyükbaş hayvanı çalarken güvenlik kamerasına yansıyan 5 kişilik şebekeyi takibe aldı. Plakası tespit edilen aracın kiralık olduğu tespit edildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için aile gibi davrandığı belirlendi. Şüpheliler Arnavutköy\'de yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.
Çalınan hayvanlar da bulunarak sahibi Ö.B.\'ye teslim edildi. Hırsızların yakalanmasına ve hayvanlarının teslim edilmesine çok sevinen Ö.B. jandarmaya teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:
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-Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri
-Hayvanları bulunan Ö.B.\'nin jandarmaya teşekkür etmesi

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