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Güvenlik kamerasına yansıya uyuşturucu satışına 1 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan apartman girişindeki uyuşturucu satışıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

06 Mart 2018 14:58

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan apartman girişindeki uyuşturucu satışıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1\'i tutuklandı.
​Geçen 19 Ocak\'ta Topraklık Mahallesi\'nde bir apartmanın girişinde uyuşturucu satışı yapan 3 kişi, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyen Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit edip, geçen pazar günü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. 
Uyuşturucu hap sattığı belirlenen O.Y. ile ona yardım eden D.D. isimli kadın ve H.K.\'nin evlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır 110 gram esrar, 44 gram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.Y. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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