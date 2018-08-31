(güvenlik kamerası) FATİH'TE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI





Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA

Fatih\'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kocamustafa Paşa Mahallesi Org. Abdurrahman Nazif Gürman Caddesi\'nde saat 04:00 sıralarında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. İddiaya göre, Tarık Taran\'ın kullandığı 34 FA 0044 plakalı otomobil başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Taran direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 34 ZP 5099 plakalı minibüse arkadan çarptı.



İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından Tarık Taran ve yanında bulunan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.



Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anı

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Kaza yapan görüntü

-Polis memurlarının çalışması

-Olay yerindeki ambulans

-İtfaiye aracı

-Minibüsün sahibi

-Genel ve detay görüntüler



31.08.2018 - 05.19 Haber Kodu : 180831015