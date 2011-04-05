'Güvenlik ihalesi' neden iptal edildi?

T24 - YGS’deki şifre skandalında bilinmeyen bir ayrıntı ortaya çıktı. ÖSYM Başkanı değişir değişmez ‘cevap kağıdı okuma ve veri güvenliğiyle’ ilgili ihale iptal edilmiş. Şimdi soru şu: Buna niye ihtiyaç duyuldu?



Şifre iddiaları, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının hazırlanmasında kullanılan bilgisayar yazılımının güvenirliğini de tartışmaya açtı. Yeni ÖSYM Başkanı Ali Demir’in, görevi devralır almaz kendisinden önce çıkılan iki yazılım ihalesini gerekçe göstermeden iptal etmesi ise şüpheleri daha da artırdı.



ÖSYM’de ortaya çıkan şifre skandalından sonra, kişiye özel soru kitapçığı hazırlanmasını sağlayan bilgisayar yazılımının güvenliği tartışılır hale geldi. Bilişim uzmanları “Kişiye özel kitapçık üretiliyorsa, kişiye özel kopya anahtarı da üretilebilir” tezini ortaya atarak ÖSYM sisteminin güvenilirliğini şüpheli hale getirdi.



Özellikle ÖSYM’nin sistem yenileme ve veri güvenliği ile ilgili son üç ihalenin iptal edilmiş olması ve yerine de yenisinin yapılmış olmaması şüpheleri daha da artırdı.





Evrak yönetim sistemi iptal



İlk ihale 21 Temmuz 2010 tarihinde ilana çıktı. “ÖSYM’deki evrak yönetim sistemi ve bağlı işlerde gerekli iyileştirmenin yapılması için donanım ve yazılım alım” adıyla çıkan ihale 2 Ağustos 2010 tarihinde ÖSYM tarafından iptal edildi. İptal gerekçesi ise “teknik şartnamenin uygun olmaması nedeniyle” ifadesiyle açıklandı. Bu ihalenin iptalinden 25 gün sonra ÖSYM iki yeni ihaleye daha çıktı.





Cevap kağıdı okuma ihalesi



27 Ağustos 2010 tarihinde ilana çıkarılan bu ihalelerin isimleri “ÖSYM’deki kurumsal veri depolama sistemlerinin sahasının genişletilmesi” ve “ÖSYM’deki cevap kağıdı okuma sistemlerinin yenilenmesi ve veri güvenliğinin sağlaması”ydı. Bu iki ihale de 7 Ekim 2010 tarihinde iptal edildi. ÖSYM eski başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan’ın görevi Prof.Dr. Ali Demir’e devrettiği 23 Eylül 2010 tarihinden sonra iptal edilen ihaleler yeni ÖSYM yönetiminin iptal gerekçelerini yazmaması ve yerine yeni ihale açmaması dikkat çekti.





NOT:



Bilgi işlem güvenliğiyle ilgili Prof. Dr. Ünal Yarımağan döneminde 07.09.2010 tarihinde ÖSYM tarafından ihale edilen 2010/ 103423, 2010/129739 ve 2010/129746 kayıt numaralı ihalelerin, 07.10.2010 tarihinde Prof. Dr. Ali Demir yönetimi tarafından iptal gerekçesini ÖSYM’ye sorduk fakat konuyla ilgili cevap alamadık. ÖSYM yetkilileri bu soruları çarşamba günü yapılacak basın bilgilendirme toplantısında Prof.Dr. Ali Demir’e sorabileceğimizi söyledi. İhaleler ilan edildiği tarihte Anadolu Ajansı abonelerine haberi “ÖSYM’den sistem yenileme ve veri güvenliği ihalesi” başlığıyla geçmişti.





ÖSYM matbaasına baskın!



YGS sınavında yaşanan şifre skandalı ile ilgili haberleri ihbar kabul ederek soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan, ÖSYM Başkanı Ali Demir’in açıklamalarından sonra dosyayı kapatma yoluna gitmedi. Sakınan, ÖSYM’nin YGS kitapçıklarını basan matbaada bilişim uzmanı polislerle birlikte dün bir araştırma yaptı.



Sakınan’ın, basına dağıtılan şifreli soru kitapçığının adaylara dağıtılan ve kişiye özel olarak adlandırılan 1 milyon 700 bin arasından mı seçildiği yoksa sadece basına verilmek üzere mi hazırlandığını araştırdığı belirtildi.



Sakınan ve beraberindeki polis ekibinin bu amaçla matbaa bilgisayarlarında ve diğer basım tesislerinde inceleme yaptıkları öğrenildi. Şifreli soru kitapçığının sınavda adaylara verilen kitapçıklar arasından alındığının ortaya çıkması halinde soruşturmanın seyrinin derinleşeceği ve bu durumda sınavın yada şifreli kitapçık verilen adayların sınavlarının iptal edilmesinin bile gündeme gelebileceği belirtildi.







