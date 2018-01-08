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Güvenlik güçlerinin bağlantı kurduğu PKK'lı terörist teslim oldu

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

08 Ocak 2018 19:27

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, PKK\'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada, Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK\'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Ekiplerin çalışmaları kapsamında, irtibat kurulan bir teröristin Yüksekova\'da belirlenen yere gelerek, güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi. Açıklamada, ayrıca olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

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