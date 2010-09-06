-GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRAN GÖÇMENLERİN, VATANDAŞLIK HAKKI ALINACAK PARİS (A.A) - 06.09.2010 - Fransa'da, güvenlik güçlerinin yaşamına kast eden saldırılar düzenleyen göçmenlerin vatandaşlık haklarının ellerinden alınmasını öngören bir yasa tasarısı için hazırlık başlatıldı. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, adalet, içişleri ile göç ve uyumdan sorumlu bakanlarla bugün Elysee Sarayı'nda konuyu görüşmek üzere biraraya geldi. Görüşmeden sonra yapılan açıklamada, polis ve jandarma gibi güvenlik güçlerinin yaşamlarına kast eden, silahlı saldırıda bulunan ve 10 yıldan az bir süredir vatandaşlık statüsüne sahip göçmenlerin ellerinden bu hakkın alınması için bir yasa tasarısı hazırlanacağı bildirildi. Açıklamada, tasarının hazırlığına en kısa zamanda başlanacağı kaydedildi. Bu arada, vatandaşlık hakkının alınmasıyla ilgili yasa tasarısının, çok eşli yaşayan ve kızlarının sünnet edilmesi için baskı yapan göçmenleri kapsamayacağı belirtildi. Basında çıkan haberlerde, bir karısı peçeli çarşaf giyen ve çok eşli yaşadığı anlaşılan Kuzey Afrikalı bir kişinin, bütün eşleri ve çocukları için ''devletten haksız yere mali yardım aldığının'' ortaya çıkması üzerine, bu tür suçları işleyenlerin vatandaşlık haklarının da ellerinden alınacağı iddia edilmişti. Fransa genelinde cumartesi günü düzenlenen gösterilerde, Romanların toplu sınırdışı edilmesi ve göçmenlerin vatandaşlık haklarının elinden alınmasını öngören tasarı protesto edilmişti. Fransız hukukçular, hükümetin bu konuda hazırlayacağı tasarıya, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.