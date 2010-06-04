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Güvenlik güçlerinde PKK alarmı

PKK, son dönemlerde artırdığı saldırıları kent merkezlerine de yaymak üzere üyelerine talimat verdi.

04 Haziran 2010 03:00

T24 - PKK, son dönemlerde artırdığı saldırıları kent merkezlerine de yaymak üzere üyelerine talimat verdi. Örgütün şifreli emirlerini çözen güvenlik güçleri alarma geçti.

Güvenlik güçleri ve istihbarat birimleri PKK'nın Kandil'deki elebaşlarına gönderdiği mesajların şifrelerini çözdü.

Gönderilen mesajlarda büyük kentlerde bombalı eylemlerin yanı sıra vali, kaymakam gibi üst düzey yöneticilerin de hedef alınması istendi.

Bunun üzerine güvenlik güçleri alarma geçti.

Doğu ve Güneydoğu'daki bütün güvenlik birimlerinde önlemler iki katına çıkarıldı. Bölgede görev yapan yöneticiler, olası saldırılara karşı çok sıkı korunmaya alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan Tunceli'ye geçici görevle takviye güç gönderildi.

Sınır bölgelerdeki operasyonlar ise halen sürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı. Birlikler, PKK üyelerinin giriş yapabileceği bölgelere yerleştirilmek üzere Şemdinli'ye sevk edildi.



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