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Güvenlik güçleri alarma geçti

Terör örgütü PKK'nın şifreli mesajlarını çözen istihbarat birimleri 31 Mayıs gününden itibaren kanlı saldırılara hazırlandığını belirledi.

28 Mayıs 2010 03:00

T24 - Terör örgütü PKK'nın şifreli mesajlarını çözen istihbarat birimleri 31 Mayıs gününden itibaren kanlı saldırılara hazırlandığını belirledi. İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı tüm birimleri uyararak, gerekli önlemlerin alınması talimatını verdi.

Güvenlik güçleri ve istihbarat birimleri terör örgütü PKK'nın Irak'ın Kandil Dağı'ndaki elebaşlarının Türkiye içindeki teröristlere şifreli yeni büyük eylem talimatı verdiğini ve teröristlerin eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Mesajların bir kısmı deşifre edilirken, diğerlerini çözemlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı tüm birimleri üst düzey yöneticilerin sıkı korunması, karakollarda önlemlerin artırılması için uyardı. Uyarı üzerine kırsal kesimde bulunan jandarma karakollarına, özel eğitimli komandolar, zırhlı araçlar, topçu birlikleri yerleştirildi. Tank takviyesi yapılan karakollardaki bütün termal kameralar ve teknik cihazlar kontrollerden geçirildi.

Terör örgütünün özellikle Kuzey Irak ve Türkiye içinde kayıplar vermesinin ardından, örgütün 'fedai' türü eylem yapabileceği belirtildi. Terör örgütünün büyük kentlerde de ses getirici saldırılar planladığı belirtilirken, Karadeniz grubuna da eylem için taliyat verildiği kaydedildi.




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