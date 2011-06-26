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Dünya

GÜVENLİK GÜÇLERİ 5 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ AMMAN (A.A)

26 Haziran 2011 03:21

-GÜVENLİK GÜÇLERİ 5 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ AMMAN (A.A) - 26.06.2011 - Suriye güvenlik güçlerinin, protestocuların cenaze töreninde ve evlere yaptığı baskınlarda 5 kişiyi öldürdüğü bildirildi. Suriye İnsan Haklarını Gözleme Örgütü, Cuma günü ölen protestocular için Şam'ın 15 kilometre güneyindeki Kisve'de düzenlenen cenaze töreninde 2 kişinin öldüğünü açıkladı. Şam'ın Barze bölgesinde ve Kuseyir kasabasında evlerde yapılan aramalarda da 3 kişinin öldüğü belirtildi. Örgütün Başkanı Rami Abdürrahman, bu bölgelerde protestoların arttığını ve rejimin gösterilerin yaygınlaşmasını önlemek için güç kullandığını söyledi. 

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