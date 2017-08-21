Güvenlik görevlisi vapurda mendil satan 12 yaşındaki çocuğu dövdü

İstanbul'da Üsküdar-Eminönü vapurunda mendil satan 12 yaşındaki Suriyeli Besil B. güvenlik görevlisi tarafından dövüldü. Suriyeli çocuğun dövülmesine tanık olan bir yolcu ise “Çocuk korkudan yürüyemez ve konuşamaz haldeydi” dedi.

Daha önce de İstanbul Nişantaşı’nda müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle bir restoran çalışanı 6 yaşındaki P.K isimli çocuğun üzerine sıcak su dökerek darp etmişti. İzmir ve Ankara metrosunda da Suriyeli çocuklara yönelik benzer görüntüler yaşanmıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul’da önceki gün Suriyeli küçük bir çocuk daha güvenlik görevlisinin şiddetine mağruz kaldı. Üsküdar-Eminönü şehir hatları vapurunda mendil sattığı için 12 yaşındaki Besil B., güvenlik görevlisi tarafından darp edilerek hastanelik edildi.

Üsküdar -Eminönü seferini yapan şehir hatları vapurunda dün öğle saatlerinde 12 yaşındaki Besil B., iddiaya göre mendil sattığı sırada güvenlik görevlisi, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle küçük çocuğa vurdu. Güvenlik görevlisi tarafından başına aldığı darbelerle burnu kanayan küçük çocuk korkudan ağlamaya başladı. Bu sırada bazı yolcular güvenlik görevlisinin küçük çocuğa vurmasına tepki gösterdi. Olay sırasında vapurda bulunan bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerde yaşanan tartışmalar yer alıyor. Güvenlik görevlisine tepki gösteren yolcular, “Rahatsız eden olursa gelir sana söylerler. Senin çoluğun çocuğun yok mu? Bir kişi senin çocuğuna vursa ne olacak” diye tepki gösteriyor. Yolcuların tepkilerine karşılık ise güvenlik görevlisinin yanıt vermediği görülüyor. Küçük çocuk daha sonra iskeleye çağırılan ambulansla hastaneye götürülüyor.

Çocuk bitkin haldeydi

Suriyeli çocuğun dövülmesine tanık olan bir yolcu ise “Çocuk korkudan yürüyemez ve konuşamaz haldeydi” dedi. Yolcu, “Polisler geldikten sonra çocuğu ambulansla hastaneye götürdüler. Oradan da Çinili Polis Karakolu Çocuk Şube’ye götüreceklerini belirttiler. Ondan sonrasından bir bilgim yok” dedi.