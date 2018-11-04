Güvenlik görevlisi KPSS'ye geç kalanları motosikletiyle sınava yetiştirdi

Karabük’te önlisans mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. Özel güvenlik görevlisi Elif Akdemir, koşarak gelen genç kızları motosikletiyle sınava yetiştirmeye çalışırken, evde nüfus cüzdanını unuttuğu için gözyaşı döken bir adayı da teselli etmek için çabaladı.



Karabük Üniversitesi’nde, KPSS’ye girecek adaylar kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar üzerleri arandıktan sonra sınav için kampüse alındı. Geç kalan bazı adaylar koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler de kampüs girişinde bekleyen minibüs ile özel güvenlik personellerine ait araçla sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Özel güvenlik görevlisi Akdemir de kendisine ait motosikletine bindirdiği genç kız adayları sınava yetiştirmeye çalıştı. Akdemir, nüfus cüzdanını evde unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Büşra Aydın’a da sarılıp teselli etti. ’Ben uyumadım, gece gündüz ailem için uğraştım’’ diyerek gözyaşı dökmeye devam eden Aydın’ın girişte bankta bir süre oturmasını sağladı; daha sonra da sınava girecek bir adayın aracıyla bina önüne göndererek şansını denemesini istedi. Ancak Aydın nufus cüzdanı olmadığı için sınava alınmadı.

(DHA)