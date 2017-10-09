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Güvenlik görevlisi, kalp krizi sonucu öldü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'ndeki bir limanda, güvenlik görevlisi 38 yaşındaki Mustafa Koyuncu, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu öldü

09 Ekim 2017 15:46

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'ndeki bir limanda, güvenlik görevlisi 38 yaşındaki Mustafa Koyuncu, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.
Körfez Mimar Sinan Mahallesi\'nde oturan Koyuncu, dün gece evinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Dilovası\'ndaki bir limanda güvenlik görevlisi olarak çalışan Koyuncu, eve gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahale ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mustafa Koyuncu, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Koyuncu\'nun cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Camii\'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası, Körfez Merkez Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

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