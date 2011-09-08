-Güvenlik görevlisi çalıştığı bankanın parasıyla kaçtı DİYARBAKIR (A.A) - 08.09.2011 - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, kadrolu çalıştığı banka şubesinden aldığı parayı havaalanına götüren güvenlik görevlisi, kendisi gibi güvenlik görevlisi olan arkadaşını silah zoruyla aracın bagajına kilitledikten sonra parayı alıp kaçtı. Bir banka şubesinden aldığı parayı 34 ZM 3139 plakalı araçla Diyarbakır Havaalanına götüren, bankanın güvenlik görevlisi Selahattin A, kendisi gibi güvenlik görevlisi olan ve kimliği henüz açıklanmayan arkadaşını silahla tehdit ederek, aracı Şeyh Şamil Mahallesi Cengizler Caddesi 563. Sokak'ta durdurdu. Arkadaşını araçtan indirerek bagaja kilitleyen Selahattin A. parayı alıp kaçtı. Araçta kilitli kalan görevlinin cep telefonuyla arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, bagajdan çıkardığı görevliyi polis merkezine götürdü. Polis, Selahattin A'nın yakalanması için çalışma başlattı.