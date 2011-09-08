T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güvenlik görevlisi çalıştığı bankanın parasıyla kaçtı DİYARBAKIR (A.A)

08 Eylül 2011 16:36

-Güvenlik görevlisi çalıştığı bankanın parasıyla kaçtı  DİYARBAKIR (A.A) - 08.09.2011 - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, kadrolu çalıştığı banka şubesinden aldığı parayı havaalanına götüren güvenlik görevlisi, kendisi gibi güvenlik görevlisi olan arkadaşını silah zoruyla aracın bagajına kilitledikten sonra parayı alıp kaçtı. Bir banka şubesinden aldığı parayı 34 ZM 3139 plakalı araçla Diyarbakır Havaalanına götüren, bankanın güvenlik görevlisi Selahattin A, kendisi gibi güvenlik görevlisi olan ve kimliği henüz açıklanmayan arkadaşını silahla tehdit ederek, aracı Şeyh Şamil Mahallesi Cengizler Caddesi 563. Sokak'ta durdurdu. Arkadaşını araçtan indirerek bagaja kilitleyen Selahattin A. parayı alıp kaçtı. Araçta kilitli kalan görevlinin cep telefonuyla arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, bagajdan çıkardığı görevliyi polis merkezine götürdü. Polis, Selahattin A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24