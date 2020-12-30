T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güvenlik görevlisi bankadan 4.5 milyon TL çaldı

30 Aralık 2020 14:55

Sivas'ta bir bankada 15 senedir güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Ç. bankadan 4.5 milyon TL çalıp, kayıplara karıştı.

Sivas'ta iddiaya göre kentteki bir banka şubesinde 15 yıldır görev yapan güvenlik görevlisi M.Ç, sahte imza kullanarak müşterilerin banka hesabında bulunan 3,5 milyon lirayı zimmetine geçirdi.
Anahtarı kendisinde olan para kasasından da 1 milyon lira çalan M.Ç, 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yurt dışına kaçtığı tespit edilen M.Ç'nin yakalanması için başlattıkları çalışma sürüyor.

 

 

 

 

ETİKETLER

bankasoygungüvenliksivas
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24