Güvenlik analisti Gürcan: TSK zırhlıları ve komando unsurları Nayrab'tan Serakib'e doğru ilerlemeye başladı, şu an için bir taaruz değil bu

Güvenlik analisti Metin Gürcan, TSK zırhlıları ve komando unsurlarının İdlib'in güneydoğusundaki Nayrab'tan Serakib'e doğru ilerlemeye başladığını söyledi.

Gürcan, "Şu an için bir taaruz değil bu. 'Cebri yürüyüş ve ateşle keşif' diyelim adına" ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Gürcan, "Bu ilerleyişe Esad güçlerinin direnip direnmemesiDirenecekse ne kadar direneceği harekatın türünü/neye evrileceğini belirleyecek. Acaba TSK Serakib'e hamle yapacak mı? Esad güçlerinin ve Rusya'nın tepkisi ne olacak? Bu soruların cevabı önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"Komandoların çantaları 40 kg; ezilerek savaşacaklar"

Gürcan, açık kaynaklarda İdlib'de bulunan TSK Komandolarının görüntüleri üzerinden askerlerin yanlarında 3 günlük kumanya, mühimmat ve teçhizat taşıdığını söyledi. Gürcan, Twitter'dan şunları yazdı:

"Sırt çantaları olmuş 40 kg.Kara Kuvvetleri şu komandoların lojistik işini bi türlü çözemedi.Bu çocuklar o sırt çantalarının altında (ezilerek) savaşacak.Ayıp !

'İdlib gibi dinamik/anlık değişen bir harekat ortamında bir komandoyu eşek ölüsü 40 kg.lık çantanın altında ezip yormak..' bilemedim. Sussam gönül razı değil, çok konuşunca da kızıyorlar..! Şu ağır sırt çantası ameleliğinden hep nefret ettim"